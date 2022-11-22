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13:22, 22 ноября 2022Россия

Кремль заявил о необходимости требовать от Украины отводить вооружение от ЗАЭС

Песков заявил о необходимости требовать от Украины отводить тяжелое вооружение от ЗАЭС

Фото: РИА Новости

Необходимо требовать от Украины отводить тяжелое вооружение от Запорожской АЭС (ЗАЭС) и прекратить подвергать опасности европейский континент. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Важно, чтобы все отдавали себе отчет в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают ЗАЭС и создают ядерную угрозу, подчеркнул пресс-секретарь президента России.

«Хорошо, что МАГАТЭ подтверждает, что эти обстрелы представляют собой угрозу для станции и для ее целостности — это хорошо. Мы, конечно, сожалеем, что в связи, наверное, со спецификой работы МАГАТЭ, как они говорят, не уполномочены говорить, кто именно ведет обстрелы», — заключил представитель Кремля.

21 ноября Песков сообщил, что Россия призывает все страны мира использовать свое влияние, чтобы ВСУ прекратили обстрелы ЗАЭС. Он уточнил, что сложившаяся ситуация должна вызывать крайнюю обеспокоенность Международного агентства по атомной энергии.

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Сергей Истомин
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