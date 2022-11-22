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13:26, 22 ноября 2022Бывший СССР

Власти Приднестровья пожаловались в ООН и ОБСЕ на действия Молдавии

Глава Приднестровья Красносельский обратился в ООН из-за кризисной ситуации в республике

Фото: Сергей Карпов / РИА Новости

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился в ООН и ОБСЕ в связи с кризисной ситуацией в отношениях Приднестровья и Молдавии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте лидера ПМР.

«Этот кризис обусловлен фактическим отказом Кишинева от реализации всех ранее подписанных договоренностей, усилением транспортной и экономической блокады Приднестровья, а также попытками полностью обнулить работу международно признанного переговорного формата "5+2"», — утверждается в заявлении властей.

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В Тирасполе пожаловались, что после избрания президентом Молдавии Майи Санду процесс урегулирования отношений между республиками приостановлен, а Кишинев своими действиями саботирует существующие переговорные механизмы.

В Тирасполе утверждают, что молдавское руководство ограничивает поставку в республику важнейших товаров, в том числе лекарств и предметов первой необходимости. Это также касается газа: власти ПМР заявляют, что молдавское руководство отбирает часть поставляемого Приднестровью природного газа.

«Так, в настоящее время вместо предусмотренных контрактом 3,9 миллиона кубических метров газа в сутки наша республика получает не более 2,3 миллиона кубических метров в сутки», — говорится в заявлении.

В связи с этим в Приднестровье введен режим чрезвычайного положения в экономике, приостановлена работа некоторых промышленных предприятий, а также прекращены поставки электроэнергии в Молдавию, что было важным источником дохода для республики.

Власти ПМР уверены, что продолжение политики Молдавии по отношению к Приднестровью приведет к коллапсу экономики и гуманитарной катастрофе.

Ранее руководство Приднестровья попросило помощи у Москвы из-за сокращения поставок газа.

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Алиса Реброва
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