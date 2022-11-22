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04:03, 22 ноября 2022Россия

Юрист предупредил об опасности простой личной подписи

«Прайм»: юрист Соловьев заявил о риске потери денег при упрощении личной подписи

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Упрощение личной подписи может обернуться потерей денег. О таких рисках предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

Как отмечает Соловьев, подписи могут подделать при подписании договоров, расписок о получении денег, а также при манипуляциях с объектами недвижимости. Эксперты во время следствия не смогут однозначно обозначить владельца простой подписи.

«Простая подпись ставит в тупик даже самых скрупулезных и опытных экспертов — из-за примитивизма подписи они не могут дать однозначный ответ, кому она принадлежит», — заявил юрист.

Кроме того, специалист посоветовал в важных документах добавлять инициалы и дату, а также проработать усложнение подписи. Владельцам электронной подписи следует помнить о возможности кражи цифрового носителя, напомнил Соловьев.

Ранее юрист и психолог София Болховитина предупредила о частых способах мошенничества при продаже квартир. Главный механизм действия недобросовестных риелторов, по словам юриста, заключается в том, чтобы убедить собственника жилья продать объект по невыгодной для него стоимости.

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Юлия Мискевич
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