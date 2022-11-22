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05:03, 22 ноября 2022Силовые структуры

Проверяющий набор призывников полковник попался на взятке стиральной машиной

Ъ: проверяющий набор призывников полковник Мертвищев попался на взятке стиральной машиной

Фото: Alexander Chaplygin / Russian Look / Global Look Press

235-й гарнизонный военный суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца ответственного за призыв на военную службу сотрудника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) Вооруженных сил (ВС) России полковника Ивана Мертвищева, который попался на взятке стиральной машиной. Об этом пишет «Коммерсантъ».

С начала призывной компании 1 ноября полковник Мертвищев собирался прибыть с проверкой в Объединенный военный комиссариат (ОВК) Раменки. По словам источника издания в правоохранительных органах, полковник предупредил военного комиссара ОВК за неделю о своем визите.

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При этом Мертвищев намекнул, что дела в военкомате с набором призывников идут плохо, и даже если с документацией все будет в порядке, то он обязательно найдет к чему придраться, что повлияет и на репутацию руководства ОВК, и на карьеру самого комиссара. Решить проблему полковник предложил за счет покупки для него стиральной машины стоимостью не менее 70 тысяч рублей.

Военный комиссар притворился, что согласился, и обратился с заявлением о вымогательстве в департамент военной контрразведки (ДВКР) ФСБ. Сотрудники силового ведомства взяли переговоры под свой контроль. При получении стиральной машины Мертвищев был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки, сопряженной с вымогательством (часть 5 статьи 290). Полковник полностью признал свою вину.

Ранее Второй западный окружной военный суд оправдал троих старших офицеров управления авиации по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа — строительстве казармы для летчиков арктического авиаотряда.

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Марина Совина
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