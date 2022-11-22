Аналитик заявил о сотнях способов обойти потолок цены на российскую нефть

Аналитик Канищев заявил о сотнях способов обойти потолок цены на российскую нефть

Директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев в беседе с РИА Новости заявил о возможностях обойти предельную цену на российскую нефть, установленную странами G7 и Евросоюзом.

По его словам, потолок будет весьма «дырявым», так как существуют сотни юридических способов обойти запрет на страхование и перевозку нефти выше лимита.

«Делегации G7 это прекрасно понимают, поэтому потолок будет весьма дырявым. В нем будут исключения, отсрочки внедрения, отлагательные условия», — указал эксперт.

Страны G7 планируют 23 ноября объявить, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть. Он подразумевает запрет на транспортировку нефти по морю третьим странам, если ее стоимость выше установленного предела.