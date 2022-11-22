Россиянам дали совет по выживанию в лесу

Эксперт Макеев назвал стратегии выживания перед походом в лес

Перед любым походом в лес необходимо проводить тщательную подготовку: проинформировать родных о своем местонахождении, установить специальные приложения на телефон, подготовить запас провианта. В случае, если человек все же потерялся, важно выбрать верную стратегию выживания, рассказал «Ленте.ру» эксперт по выживанию Михаил Макеев.

«Прежде всего к походу в лес нужно готовиться. Необходимо иметь при себе средства подачи сигнала, нож, запасы воды и еды. Далее на телефон следует скачать офлайн-карты, с которыми уже можно выйти куда угодно. Также стоит проинформировать МЧС о своем походе, сообщить планируемое время и место прибытия. Ту же информацию необходимо передать и родным, чтобы они могли при необходимости обратиться к спасателям», — перечислил Макеев.

Если избежать ЧП все же не удалось и человек потерялся в лесу, эксперт советует определиться со стратегией выживания. Статическая, к примеру, предполагает ожидания спасения на одном месте с возведением укрытия, разведением огня.

«Также на человеке должна быть светоотражающая одежда. Или, по крайней мере, яркая — халатно относиться к этому нельзя. Кроме того, важно помнить, что ночью, особенно зимой, никуда двигаться нельзя. Как только начинаются сумерки, необходимо остановиться, найти место для ночевки и, пока позволяет время, найти место для укрытия и костра, запастись дровами», — рассказал специалист.

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