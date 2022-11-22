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13:45, 22 ноября 2022Ценности

Россиянам до 18 лет захотели запретить накачивать губы

В Госдуме планируют запретить россиянам до 18 лет накачивать губы и увеличивать скулы

Фото: engin akyurt / Unsplash

В Госдуме захотели запретить несовершеннолетним россиянам делать ряд косметических процедур. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инициативная группа депутатов подготовила соответствующие поправки в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Такие косметологические вмешательства, как увеличение губ и скул, предлагается разрешить делать с 18 лет. На данный момент подобные процедуры доступны с 16 лет.

Кроме того, авторы законопроекта планируют запретить несовершеннолетним отказываться от вакцин. Так, до достижения 18 лет родителей обяжут на законодательном уровне нести ответственность за вакцинацию детей. В то же время утверждается, что отказаться от прививки можно будет только при наличии официального разрешения от матери или отца.

В апреле сообщалось, что власти Туркменистана захотели запретить ряд косметических процедур. Так, сотрудники правоохранительных органов планировали ввести штрафы в размере 300-500 туркменских манатов (приблизительно 7-11 тысяч рублей) за инъекции ботокса, контурную пластику, наращивание ресниц и применение накладных ногтей.

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Карина Черных
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