Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:01, 23 ноября 2022Из жизни

Пума сорвала гулявшую с хозяином собаку с поводка и унесла ее в зубах

Fox News: любимая местными пума напала на метиса чихуахуа и убила его

Кадр: FOX 11 Los Angeles / YouTube

На Голливудских холмах в американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, пума напала на собаку, которую выгуливал хозяин, сорвала ее с поводка и убила. Об этом сообщает Fox News.

Мужчина гулял с двумя маленькими собаками. Внезапно из кустов вышла пума. Дикое животное последовало за американцем и его питомцами. «Она буквально схватила одну из собак и потащила ее с такой силой, что сорвала с поводка, а затем унесла собаку в зубах», — рассказал очевидец произошедшего Уоррен Джейсон.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Погибшая собака была метисом чихуахуа по кличке Пайпер. Хозяин взял ее к себе в 2014 году. Владелец собаки и его второй питомец не пострадали в результате произошедшего. Нападение совершила пума по кличке Р-22, которая более десяти лет обитает в окрестностях Голливудских холмов. Местные жители огорчены из-за смерти Пайпер, но беспокоятся, что нападение может повлечь негативные последствия в отношении их любимой пумы, чего они не хотели бы.

«Она все время попадает ко мне на видео с камер наблюдения», — сказала одна местная жительница. Американка подчеркнула, что у нее никогда не было проблем с хищницей, но она никогда не выгуливает собаку по вечерам, так как опасается койотов.

Другой местный житель предположил, что из-за засухи в окрестностях стало меньше кроликов, поэтому Р-22 ищет еду. «Это его дом, и мы должны адаптироваться к этому», — считает он. Раньше Р-22 никогда не нападала на домашних животных.

Ранее сообщалось, что в США собака сразилась с пумой и спасла двоих детей на заднем дворе их дома. В Департаменте охраны природы штата Юта позже подтвердили, что на собаку напала именно пума, а полицейские обратились к жителям Плезант-Грув с просьбой сохранять бдительность и присматривать за детьми и домашними животными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Эрдоган назвал удары Турции по Сирии и Ираку «только началом»
Домработница похитила более миллиона рублей из подмосковной квартиры
Тело российского школьника нашли в сарае
Предсказано существование гелиевых планет
Кличко назвал грядущую зиму самой худшей со времен Второй мировой войны
Россиянина осудили на 17 лет за изнасилование дочери и торговлю порно
Полуголый мужчина залез в здание колледжа на юге Москвы
Власти захотели разрешить использование налички в расчетах за импорт и экспорт
Концерт МакSим в Вологде отменили из-за состояния здоровья певицы
На запорожском направлении начали устанавливать мины с сейсмодатчиками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.