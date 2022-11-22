Пума сорвала гулявшую с хозяином собаку с поводка и унесла ее в зубах

Fox News: любимая местными пума напала на метиса чихуахуа и убила его

На Голливудских холмах в американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, пума напала на собаку, которую выгуливал хозяин, сорвала ее с поводка и убила. Об этом сообщает Fox News.

Мужчина гулял с двумя маленькими собаками. Внезапно из кустов вышла пума. Дикое животное последовало за американцем и его питомцами. «Она буквально схватила одну из собак и потащила ее с такой силой, что сорвала с поводка, а затем унесла собаку в зубах», — рассказал очевидец произошедшего Уоррен Джейсон.

Погибшая собака была метисом чихуахуа по кличке Пайпер. Хозяин взял ее к себе в 2014 году. Владелец собаки и его второй питомец не пострадали в результате произошедшего. Нападение совершила пума по кличке Р-22, которая более десяти лет обитает в окрестностях Голливудских холмов. Местные жители огорчены из-за смерти Пайпер, но беспокоятся, что нападение может повлечь негативные последствия в отношении их любимой пумы, чего они не хотели бы.

«Она все время попадает ко мне на видео с камер наблюдения», — сказала одна местная жительница. Американка подчеркнула, что у нее никогда не было проблем с хищницей, но она никогда не выгуливает собаку по вечерам, так как опасается койотов.

Другой местный житель предположил, что из-за засухи в окрестностях стало меньше кроликов, поэтому Р-22 ищет еду. «Это его дом, и мы должны адаптироваться к этому», — считает он. Раньше Р-22 никогда не нападала на домашних животных.

Ранее сообщалось, что в США собака сразилась с пумой и спасла двоих детей на заднем дворе их дома. В Департаменте охраны природы штата Юта позже подтвердили, что на собаку напала именно пума, а полицейские обратились к жителям Плезант-Грув с просьбой сохранять бдительность и присматривать за детьми и домашними животными.