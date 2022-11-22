Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:01, 22 ноября 2022Бывший СССР

Путин созвонился с Алиевым

Путин обсудил с Алиевым выполнение договоренностей по безопасности на границе с Арменией

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил с ним выполнение трехсторонних договоренностей по безопасности на границе с Арменией. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

Трехстороннее заявление в Сочи 31 октября 2022 года подписали Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В документе подчеркивается важность активной подготовки к заключению мирного договора между Ереваном и Баку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали беспилотники
Россия сократила производство стали
Ведущая «Дома-2» оценила перспективу покинуть шоу
Стюардесса показала способ открыть туалет в самолете и восхитила подписчиков
В сборной Аргентины рассказали о причинах поражения от Саудовской Аравии
Ани Лорак объяснила причину молчания в соцсетях
Девушка оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом зубов
Чехия ввела новые визы для российских туристов
Предсказан дефицит одного металла
В московской квартире 86-летняя пенсионерка зарезала свою 52-летнюю дочь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.