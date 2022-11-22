Путин созвонился с Алиевым

Путин обсудил с Алиевым выполнение договоренностей по безопасности на границе с Арменией

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил с ним выполнение трехсторонних договоренностей по безопасности на границе с Арменией. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

Трехстороннее заявление в Сочи 31 октября 2022 года подписали Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В документе подчеркивается важность активной подготовки к заключению мирного договора между Ереваном и Баку.