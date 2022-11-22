Популярный певец рассказал о покупке дома для родителей

Певец Ramil' рассказал о том, что купил дом своим родителям

Российский певец Ramil' сообщил о том, что приобрел своим родителям дом. Новостью о покупке недвижимости он поделился в интервью изданию KP.RU.

22-летний популярный музыкальный исполнитель признался, что сделать такой подарок для своих родителей было его мечтой. Певец добавил, что рад тому, что его желание так быстро исполнилось. Он не раскрыл информации о стоимости покупки и расположении жилья, однако дал понять, что в данный момент проживает вместе с родителями.

«Самая главная мечта, которая сбылась, — покупка дома для родителей. Я очень хотел сделать свою семью счастливой, и я очень рад, что это так быстро осуществилось», — рассказал Ramil'. Певец сообщил, что его цель — сделать так, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. При этом он отметил, что для того, чтобы ее достигнуть, ему «надо еще попахать».

В ноябре ведущая Первого канала Алла Михеева рассказала о том, что ей удалось частично осуществить мечту о собственном доме за счет того, что она подарила квартиру своим родителям. По словам звезды, двухэтажный объект расположен в городе Междуреченске Кемеровской области.