Захарова объяснила русофобию в Польше «чернотой души» политиков

Захарова заявила, что польские политики занимаются русофобией из-за «черноты души»

Польские политики занимаются русофобией из-за «черноты души». Так объяснила позицию Польши официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат уличила Варшаву в отъявленной, выходящей за рамки разумного ненависти к России. «К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались — кто-то от черноты своей души, кто-то за деньги коллективного Запада. Никто этого не скрывал», — заключила она.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что отказ Варшавы в участии на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ главы МИД России Сергея Лаврова является очередным проявлением уродливой русофобии Польши.