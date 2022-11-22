На Сахалине начали поиски пропавшей беременной россиянки

На Сахалине начались поиски 26-летней беременной россиянки, пропавшей 19 ноября

На Сахалине начали поиски 26-летней беременной россиянки Валерии Родион. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин»

По информации местных СМИ, девушка пропала в Южно-Сахалинске. Последний раз ее видели 19 ноября.

«Приметы: рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, рыжие волосы до пояса с черными кончиками», — уточняет Telegram-канал. Известно, что девушка была одета в длинный черный пуховик, черные лосины, черные ботинки с оранжевой подошвой.

Других обстоятельств и деталей исчезновения не приводится.

Ранее в Кемеровской области подросток ушел в школу и не вернулся, сообщается на сайте регионального управления МВД. Инцидент произошел в Анжеро-Судженске. В полицию обратилась россиянка и рассказала, что ее 14-летний сын не появлялся на уроках и не вернулся домой. Родители пытались найти его самостоятельно, но безуспешно. Позже выяснилось, что мальчик провел ночь в заброшенном доме.