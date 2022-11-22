Премьера Испании раскритиковали за требование к Путину

Пользователи Twitter раскритиковали премьера Испании Санчеса за требование к Путину об СВО

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали премьер-министра Испании Педро Санчеса под постом в его аккаунте, в котором он потребовал от президента России Владимира Путина прекратить специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Испанский премьер опубликовал видео своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, где он требует от России вывести войска с Украины. Однако читатели сочли его высказывания неуместными и обвинили политика в лицемерии.

«Что вы требуете? Чтобы требовать, вы должны иметь авторитет, а у вас его нет», — написал пользователь @DGFmviper. В свою очередь, Txomin 52 назвал Санчеса марионеткой президента США Джо Байдена.

«Оставь Путина (...) и посвяти себя своей стране», — посоветовал премьеру Abducido. «Любители мира? Но в мире нет организации, которая убила бы больше, чем НАТО со времен Второй мировой войны», — заметил пользователь Brigada Antifraude.

«Миролюбивое НАТО? Вы разрушили возможности Европы, поддержав воинственное стремление НАТО. Ты виноват!», — обратился к премьеру angeles. «Мы требуем объяснить, почему вы довели нас всех до нищеты», — написал Punkzilla.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес на саммите «Большой двадцатки» (G20), прошедшем на Бали, поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином, попросив его использовать свое влияние на президента России Владимира Путина. По мнению испанского политика, Си может положить конец конфликту на Украине.