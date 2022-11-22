В «Северстали» сопоставили поставки продукции в Россию и за рубеж

Гендиректор «Северстали» Шевелев: 80 процентов продукции поставляется на внутренний рынок

Генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев в ходе форума RBC.TECH рассказал, что компания поставляет 80 процентов продукции на внутренний рынок России. Его слова приводит ТАСС.

На зарубежные рынки приходится 20 процентов продукции горно-металлургической компании. При этом затраты на логистику при продажах в страны ближнего и дальнего зарубежья, а также в Юго-Восточную Азию составляют от 20 до 40 процентов стоимости продукции.

По словам Шевелева, для полной загрузки мощностей российские металлурги должны производить 70 миллионов тонн металлопродукции в год, при этом внутренний рынок потребляет только 40 миллионов тонн.

«30 миллионов тонн металлопродукции сегодня — они излишни, их не продать на российском рынке, мы столько не потребляем, поэтому эти 30 миллионов тонн нужно эффективно куда-то экспортировать», — отметил он, добавив, что в противном случае компании придется в существенной степени остановить производство и распускать персонал.

В июне Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против «Северстали» и ее владельца, миллиардера Алексея Мордашова.