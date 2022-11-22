В Роспотребнадзоре отчитались о ситуации по COVID-19

Роспотребнадзор заявил о росте показателей заболеваемости COVID-19 в 36 регионах России

Рост показателей заболеваемости COVID-19 наблюдается в 36 регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости отмечено в 26 регионах. Такой отчет по ситуации предоставили «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что сейчас наблюдается стабилизация эпидемического процесса по коронавирусу. «Всего зарегистрирован 36 361 случай заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости — 24,78 на 100 тысяч населения, из чего следует, что прирост составил 0,3 процента по сравнению с прошлой неделей», — заявили в Роспотребнадзоре.

Жители России продолжают активно вакцинироваться, подчеркнули в ведомстве.

До этого в Роспотребнадзоре рассказали, что растет не только число случаев заражения COVID-19, но и число внебольничных пневмоний. Их доля среди больных COVID-19 за последний месяц выросла с 1,9 до 2,9 процента, разъяснили в службе.

В ноябре вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предупреждал о грядущем подъеме заболеваемости COVID-19. По словам специалиста, это связано с распространением очередных новых вариантов коронавируса.