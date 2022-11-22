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09:13, 22 ноября 2022Среда обитания

В России спрогнозировали скидки на один тип жилья к концу года

«Этажи»: скидки на новостройки в России к концу года могут достигнуть 30 процентов
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Скидки на новостройки в России к концу 2022 года могут достигнуть 30 процентов. Такую динамику цен на первичном рынке спрогнозировали аналитики федеральной компании «Этажи», пишут «Известия».

По словам директора госкомпании Ильдара Хусаинова, спрос на квартиры в строящихся домах в конце ноября бьет рекорды — за последнюю неделю он увеличился на 16 процентов. Сейчас интерес к подобным объектам на 33,4 процента превышает максимальные значения 2021 года, уточнил эксперт.

Специалисты считают, что такая тенденция на рынке недвижимости связана с заявлением Минфина о намерении прекратить выдачу льготной ипотеки на новостройки и кредитов по околонулевым ставкам от застройщиков.

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Теперь ожидающие вероятного снижения продаж в 2023 году девелоперы конкурируют за желающих воспользоваться выгодными программами перед их отменой, предоставляя скидки и устраивая различные акции. На этом фоне дисконт на новостройки может достичь 30 процентов к Новому году, предполагают эксперты.

«В октябре число сделок на столичном рынке первичного жилья сократилось почти на 40 процентов относительно прошлого месяца», — напомнила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. До конца года специалистка ожидает некоторого восстановления рынка.

При этом девелоперы опасаются, что после Нового года, если отменят льготы, спрос упадет на 15–20 процентов — тогда планы по строительству придется сокращать, добавил Хусаинов. Это может привести к нехватке нового жилья, допустил эксперт.

Рост спроса на новостройки в третьем квартале 2022 года отметили аналитики портала ЕРЗ.РФ. По данным специалистов, за указанный период интерес к объектам в строящихся домах увеличился в 54 регионах России, в 13 из них прирост спроса достиг 100 процентов и выше.

Нина Ташевская
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