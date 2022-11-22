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12:00, 22 ноября 2022Силовые структуры

Специалиста пожарной безопасности задержали из-за гибели людей на складе

Директору цветочного склада Москвы предъявили обвинение из-за гибели семи человек в пожаре
СюжетПожар в Москве:

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Из-за гибели людей при пожаре в здании склада на станции Москва-Ленинградская задержали специалиста по охране труда и пожарной безопасности Владимира Коновалова и учредителя и гендиректора ООО «Ново Флоре» Антона Мачелюка, арендовавшего помещение. Об этом во вторник, 22 ноября, «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Анастасия Глущенко.

По данным следствия, после проведенного допроса обоим подозреваемым было предъявлено обвинение по статье 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). «Следователи совместно с криминалистами продолжают работать на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего», — рассказала Глущенко.

О пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади Москвы стало известно днем 20 ноября. На тушение возгорания площадью 2,5 тысячи квадратных метров спасателям понадобилось девять часов. По информации федеральных агентств, в результате происшествия погибли семь человек.

Предварительной причиной случившегося в СКР назвали ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил.

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Владимир Седов
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