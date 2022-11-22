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13:00, 22 ноября 2022Из жизни

Украденная при рождении женщина воссоединилась с семьей спустя 43 года

People: украденная при рождении женщина нашла сестру и мать спустя 43 года

Фото: Jametlene Reskp / Unsplash

Жительница американского штата Северная Каролина Сара Розенблатт воссоединилась с сестрой и матерью спустя 43 года. Об этом сообщает People.

Розенблатт родилась в Чили, была украдена вскоре после появления на свет и выросла в приемной еврейской семье в США. Хотя женщина знала, что у нее есть родственники в Чили, до недавнего времени она была уверена, что ее добровольно отдали на удочерение. Несмотря на это, она всегда хотела найти свою биологическую семью.

В 2022 году приемный брат прислал ей статью о чилийских детях, похищенных сразу после рождения. Розенблатт заподозрила, что она может быть среди них. Она захотела отыскать своих родственников и связалась с Connecting Roots — американской некоммерческой организацией, целью которой является воссоединение усыновленных детей с их биологическими чилийскими семьями.

С помощью Connecting Roots и предоставленных генеалогическим порталом MyHeritage ДНК-тестов ей удалось найти родную мать и сестру. Розенблатт впервые встретилась с сестрой в мае. «Посмотрев друг на друга, мы подумали: "Это определенно моя сестра!"», — призналась она.

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С 1974 по 1990 год в Чили произошли тысячи краж и незаконных усыновлений новорожденных. В этот период страной руководил диктатор Аугусто Пиночет. Правительство во главе с Пиночетом похищало детей и отправляло их в семьи из развитых стран, пытаясь таким образом избавить страну от нищеты.

Ранее жительница Китая обнаружила, что ее «умерший» сын жив, и нашла его спустя 17 лет. В течение многих лет китаянка была уверена, что ее сына нет в живых, однако совершенно случайно узнала, что все это время ошибалась.

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Алиса Удовик
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