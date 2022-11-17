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10:04, 17 ноября 2022Из жизни

Китаянка нашла «умершего» сына спустя 17 лет

Asia One: китаянка нашла сына, украденного в младенчестве двоюродным братом

Фото: Shutterstock

Жительница китайской провинции Цзянсу, Чжан Цайхун, обнаружила, что ее «умерший» сын жив, и нашла его спустя 17 лет. Об этом сообщает Asia One.

Будучи беременной, китаянка жила у двоюродного брата, опасаясь бывшего мужа. В день родов жена брата сообщила Цайхун, что ее ребенок родился с серьезными отклонениями. По словам матери, у нее не было причин сомневаться в достоверности слов золовки. Из-за осложнений после родов китаянка была прикована к кровати и не могла увидеть новорожденного сына, поэтому попросила жену брата узнать о его состоянии здоровья. Та заявила, что у ребенка парализованы обе ноги, и убедила Цайхун отказаться от него. Позже двоюродный брат заявил китаянке, что новорожденный погиб от переохлаждения.

В течение 17 лет китаянка была уверена в том, что ее сына нет в живых, однако совершенно случайно узнала, что все это время ошибалась. Оказалось, что подросток абсолютно здоров и учится в средней школе. Она разыскала его, удивилась его сходству с бывшим мужем и решила сделать ДНК-тест. Результаты подтвердили, что подросток является сыном Цайхун. Китаянке также стало известно, что сын был украден ее двоюродным братом в младенчестве, а после усыновлен младшей сестрой его жены.

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Цайхун утверждает, что они с сыном хотят жить вместе, однако приемные родители отказываются отдавать ребенка. Они потребовали, чтобы мать вернула деньги, которые они потратили на воспитание подростка. Однако китаянка в свою очередь обвиняет приемных родителей в незаконном усыновлении ее сына, а двоюродного брата — в краже ребенка.

Цайхун поделилась произошедшим в социальных сетях и получила поддержку со стороны пользователей. «Боже мой, какая бедная женщина. Семья ее двоюродного брата просто ужасна», — выразил эмоции от ее истории один из них.

Ранее сообщалось, что в Индии пара забрала из отделения интенсивной терапии больницы девочку, сославшись на то, что перепутала ее с несуществующим мальчиком. Полиция задержала пару и ведет расследование.

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Алиса Удовик
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