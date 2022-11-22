В сети обсудили помогающие избавиться от навязчивого страха смерти мысли

Пользователи Reddit: мысли о прошлом и минусах старости избавляют от страха смерти

Пользователи форума Reddit заявили, что от страха смерти их избавляют мысли о минусах старости и приятные воспоминания о прошлом. Помогающие спастись от навязчивого страха смерти мысли в сети обсудили в ответ на соответствующий вопрос пользователя под псевдонимом Technical_Piglet_438.

Атеисты, не верящие в жизнь после смерти, отвечали коротко.

Не переживай о смерти. Это просто последнее дело, что тебе придется сделать Pwarky пользователь Reddit

Некоторые приводили в пример своих старших родственников, для которых долгая жизнь оказалась настоящим испытанием.

Моя теща, которой было за 90, говорила: «Вечная жизнь переоценена. Слуха нет, не видишь, в туалет идешь с ходунками, на улицу — в инвалидном кресле, еда невкусная, обогреватель и кондиционер всегда настроены неправильно, шарики за ролики заезжают, дети больше не приходят. Пора уходить» TomTorquemada пользователь Reddit

Тем, кто боится смерти, также советуют наслаждаться жизнью, а не переживать о ее финале.

Представьте, что вы смотрите фильм, который очень хотели посмотреть. И вот он начинается, а вы думаете: через два часа он закончится и я больше никогда не увижу его впервые. Каждую минуту думаете, что осталось на минуту меньше. Фильм заканчивается, а вы все время провели, думая о его финале, а не радуясь ему. Смерть неизбежна. Вы умрете. Мы все умрем. Тревога это не изменит. Тот, кто не боится смерти, проживет десятки тысяч дней, и смерть испортит лишь один из них mordeci00 пользователь Reddit

Пользователь, который едва не погиб в авиакатастрофе, рассказал, что успокоиться во время экстренной ситуации ему помогли приятные воспоминания.

Все продолжалось секунд 40, я запаниковал, жизнь пронеслась перед глазами. И я подумал: я никогда не был голоден или тяжело болен, у меня были любящие и любимые люди, я не был бездомным. Всепоглощающее спокойствие снизошло на меня, когда я осознал, что мне не о чем плакать или грустить crimsontide5654 пользователь Reddit

Ранее сообщалось, что посетительница форума Reddit под ником Mellookins заявила о желании встречаться с несколькими парнями. В комментариях под постом она получила поддержку от противников моногамии.