В нацпарке «Таганай» заметили необычное зимнее природное явление

В нацпарке «Таганай» заметили световой столб

В нацпарке «Таганай» в Челябинской области заметили необычное природное явление — световой столб. Фотография опубликована в Telegram-канале нацпарка.

В пресс-службе объяснили, что световые столбы возникают при отражении солнечного света от поверхностей либо от торцов или граней мельчайших ледяных кристаллов в воздухе. Кристаллы представляют собой пластинки или стержни с шестиугольным сечением.

«При низких температурах эти кристаллы образуются на небольшой высоте, благодаря чему мы можем любоваться подобными явлениями почти что на расстоянии вытянутой руки. Как, например, на Дальнем Таганае», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в «Таганае» в конце июня выпал снег. Необычные для этого времени года осадки можно было наблюдать на Дальнем Таганае — самой северной и наиболее обширной вершине хребта Большой Таганай высотой 1146 метров