Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:40, 22 ноября 2022Моя страна

В нацпарке «Таганай» заметили необычное зимнее природное явление

В нацпарке «Таганай» заметили световой столб
Национальный парк «Таганай». Архивное фото

Национальный парк «Таганай». Архивное фото. Фото: Ivan Dementievsky / Globallookpress.com

В нацпарке «Таганай» в Челябинской области заметили необычное природное явление — световой столб. Фотография опубликована в Telegram-канале нацпарка.

В пресс-службе объяснили, что световые столбы возникают при отражении солнечного света от поверхностей либо от торцов или граней мельчайших ледяных кристаллов в воздухе. Кристаллы представляют собой пластинки или стержни с шестиугольным сечением.

«При низких температурах эти кристаллы образуются на небольшой высоте, благодаря чему мы можем любоваться подобными явлениями почти что на расстоянии вытянутой руки. Как, например, на Дальнем Таганае», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
«Побывать там, куда не пустят туриста» Как супруги из Москвы нашли способ путешествовать в самые недоступные места России
«Побывать там, куда не пустят туриста»Как супруги из Москвы нашли способ путешествовать в самые недоступные места России
28 декабря 2021
Готовьте сани. Где в России отдыхать зимой и сколько это будет стоить?
Готовьте сани.Где в России отдыхать зимой и сколько это будет стоить?
7 октября 2022

Ранее сообщалось, что в «Таганае» в конце июня выпал снег. Необычные для этого времени года осадки можно было наблюдать на Дальнем Таганае — самой северной и наиболее обширной вершине хребта Большой Таганай высотой 1146 метров

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма ответил на подготовку Киева к наступлению на полуостров
Мужчина пришел грабить банк с браслетом слежения на лодыжке
На Украине заявили о повреждении практически всех электростанций
Дуда поговорил с выдающим себя за Макрона человеком в день падения ракеты
Мясников назвал вредные для потенции лекарства
Россияне бросились инвестировать в жилье в одной стране
Сбившего насмерть десятилетнюю девочку водителя бетономешалки задержали в Москве
Россиянам стали доступны выгодные туры в Таиланд на Новый год
Украина возмутилась шарфом премьера Венгрии
Россиянкам назвали способы изменить форму носа без хирургии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.