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12:42, 22 ноября 2022Ценности

Россиян решили не оставлять без люксовых машин

«Ъ»: россиян решили обеспечить люксовыми машинами через параллельный импорт

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

Дилеры решили не оставлять россиян без люксовых машин. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Несмотря на приостановку поставок автомобилей иностранных марок в Россию, некоторые автоцентры нашли способ обеспечить граждан транспортными средствами. Например, официальный дилер бренда Lamborghini «Автодом» открыл монобрендовый салон в «Москве-Сити», где представлены машины, ввезенные по параллельному импорту. Там продаются новые модели с небольшим пробегом, приобретенные не у официального поставщика.

По словам владельца центра Андрея Ольховского, данный проект планировали запустить еще в 2020 году. Вдобавок он утверждает, что в настоящий момент спрос на покупку подобных автомобилей выше, чем в прошлом году. «Параллельный импорт эффективнее в сегментах премиум и люкс, так как маржинальность (разница между ценой продажи и себестоимостью товара — прим. «Ленты.ру») сделок намного выше, чем в массовом сегменте», — пояснил он.

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В то же время автохолдинг «Ключавто» отказался от открытия подобного центра. Директор по его развитию Юлия Овчинникова объяснила данное решение тем, что закупка автомобилей одной марки должна происходить масштабными партиями. В настоящее время в салоне представлены четыре тысячи машин брендов Toyota, Lexus, Mazda, Mercedes, BMW, Audi и Land Rover.

Кроме того, транспортные средства, уже завезенные в страну по параллельному импорту, имеются в продаже у центра «Авилон». Среди них — Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, последняя модель Jeep Grand Cherokee, Volkswagen Bora, а также электромобили Volkswagen ID6, Audi Q5 E-tron.

В конце июня правительство России представило закон, легализующий параллельный импорт в РФ на 2022 год. Параллельный, или серый, импорт подразумевает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя — например, при посредничестве третьих компаний. Программа продлена на весь 2023 год.

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Мария Винар
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