РЕН ТВ: убийца 50-летнего таксиста на западе Москвы задушил его ради 5000 рублей и карты

Стали известны подробности убийства 50-летнего таксиста на западе Москвы — его задушили ради пяти тысяч рублей и банковской карты. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, ночью 21 ноября 33-летний преступник избил водителя, связал ему руки пластиковыми хомутами, а затем сел на заднее сиденье машины и задушил потерпевшего ремнем безопасности. После этого он забрал наличные и карту и скрылся с места преступления.

Ранее стало известно, что во дворе жилого дома на Ельнинской улице внутри припаркованной машины было обнаружено тело задушенного таксиста. По факту случившегося было возбуждено дело.

В тот же день сотрудники уголовного розыска столичной полиции задержали подозреваемого в одном из домов на Большой Филевской улице. После этого его доставили в подразделение СКР.