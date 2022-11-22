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17:05, 22 ноября 2022Силовые структуры

Стали известны подробности убийства 50-летнего таксиста на западе Москвы

РЕН ТВ: убийца 50-летнего таксиста на западе Москвы задушил его ради 5000 рублей и карты

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Стали известны подробности убийства 50-летнего таксиста на западе Москвы — его задушили ради пяти тысяч рублей и банковской карты. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, ночью 21 ноября 33-летний преступник избил водителя, связал ему руки пластиковыми хомутами, а затем сел на заднее сиденье машины и задушил потерпевшего ремнем безопасности. После этого он забрал наличные и карту и скрылся с места преступления.

Ранее стало известно, что во дворе жилого дома на Ельнинской улице внутри припаркованной машины было обнаружено тело задушенного таксиста. По факту случившегося было возбуждено дело.

В тот же день сотрудники уголовного розыска столичной полиции задержали подозреваемого в одном из домов на Большой Филевской улице. После этого его доставили в подразделение СКР.

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Елизавета Новикова
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