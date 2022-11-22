Сотрудница школы дважды занялась сексом с 16-летним учеником и попала в тюрьму

В США сотрудницу школы из города Гранит арестовали за секс с 16-летним подростком

В США 22-летнюю сотрудницу школы из штата Оклахома арестовали за изнасилование 16-летнего подростка. Об этом сообщает KSWO-TV.

Расследование против Эшли Ваффл, работавшей в школе города Гранит, началось 9 ноября. Женщина попала под подозрение после того как по учебному заведению распространились слухи, что она завела роман с одним из учеников. Как выяснили следователи, Ваффл общалась с подростком в мессенджере с 25 октября. Позже женщина начала приглашать ученика в свою квартиру, где дважды занялась с ним сексом во время этих визитов.

По данным CONAN Daily, Ваффл была арестована 17 ноября и помещена в тюрьму округа Грир. Женщина обвиняется в двух эпизодах изнасилования второй степени. По каждому из них она может получить до 15 лет тюремного заключения. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США учительница попала под суд за «страстный поцелуй» с учеником. Инцидент произошел в 2016 году.