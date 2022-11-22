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11:54, 22 ноября 2022Россия

Минобороны показало боевую подготовку подразделений ЗВО в Белоруссии

Минобороны России показало кадры боевой подготовки подразделений ЗВО в Белоруссии

Фото: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

В Белоруссии специалисты войск связи, радиоэлектронной борьбы и инженерных подразделений Западного военного округа (ЗВО) проходят боевую подготовку и слаживание. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На кадрах, показанных ведомством, российские военнослужащие на полигонах совершенствуют стрельбу из штатного оружия, управляют боевыми машинами.

Фото: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

В Минобороны уточнили, что занятия проводятся в дневное и ночное время.

Ранее ведомство опубликовало видео подготовки мобилизованных на танкодроме в Бурятии. На записи демонстрируется, как во время тренировок экипажи на танках Т-80 и боевых машинах пехоты БМП-2 отрабатывают оперативное занятие своих позиций на технике и скоростное преодоление участка пересеченной местности.

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Анна Щербакова
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