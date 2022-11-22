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13:39, 22 ноября 2022Силовые структуры

Бандиты вымогали миллионы у связанных в убойном цехе цепью россиян

Россиян пытали в убойном цехе ножами и пистолетами ради трех миллионов рублей

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Тюмени суд арестовал четырех россиян, подозреваемых в похищении и вымогательстве миллионов у россиян. Об этом во вторник, 22 ноября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По данным суда, 18 ноября бандиты привели в убойный цех одного из предприятий Ялуторовского района двоих мужчин. Там они обмотали им ноги цепью и подвесили на кран-балку вниз головой, вымогая три миллиона рублей. Злоумышленники угрожали жертвам ножами, стреляли из оружия у них над головами и возле ног, вызывая ужас и опасение за свою жизнь.

Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»).

17 октября сообщалось, что в Республике Башкортостан полицейские задержали четырех участников этнической преступной группы, подозреваемых в вымогательствах.

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Владимир Седов
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