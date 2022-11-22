Турция нанесла удар по базе международной коалиции в Сирии

Турция нанесла удар по совместной базе международной коалиции и сирийских курдов

Турция с помощью беспилотников нанесла удар по совместной базе возглавляемой США международной коалиции и курдских отрядов Сирийских демократических сил (СДС) на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

«Турецкий беспилотник нанес удар по совместной базе международной коалиции и СДС на севере провинции Хасеке. Удар пришелся по базе спецназа СДС в нескольких метрах от американской базы и штаба командира СДС Мазлума Абади», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, СДС выступили с требованием в срочном порядке обсудить произошедший обстрел с представителями США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил причины спецоперации на севере Сирии отказом России от ликвидации террористов в этом регионе. Он подтвердил нанесение 12 ударов в районе Кобани и добавил, что операция будет продолжена.

Вооруженные силы Турции за два дня проведения операции «Коготь-меч» в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террористов. Такие данные озвучил министр обороны Турции Хулуси Акар.