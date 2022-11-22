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15:16, 22 ноября 2022Мир

Турция нанесла удар по базе международной коалиции в Сирии

Турция нанесла удар по совместной базе международной коалиции и сирийских курдов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Турция с помощью беспилотников нанесла удар по совместной базе возглавляемой США международной коалиции и курдских отрядов Сирийских демократических сил (СДС) на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

«Турецкий беспилотник нанес удар по совместной базе международной коалиции и СДС на севере провинции Хасеке. Удар пришелся по базе спецназа СДС в нескольких метрах от американской базы и штаба командира СДС Мазлума Абади», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, СДС выступили с требованием в срочном порядке обсудить произошедший обстрел с представителями США.

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Глеб Бажуткин
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