Российского предпринимателя задержали за развращение 11-летней девочки

В Петербурге 60-летнего предпринимателя задержали за совращение 11-летней девочки в машине

В Петербурге 60-летнего жителя Купчино задержали за совращение 11-летней школьницы в автомобиле. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

По сведениям издания, в июне 2021 года российский предприниматель повез знакомых и их ребенка в район пожарного водоема Лимпопо. Примерно в три часа дня он запер девочку в салоне машины и стал трогать за интимные места, а также совершил другие насильственные действия сексуального характера.

О преступлении стало известно спустя полтора года — предполагаемого педофила задержали на улице Солдата Корзуна. Выяснилось, что в советские годы мужчина был судим за бродяжничество, неуплату алиментов и убийство. Сейчас следователи выясняют обстоятельства преступления.

27 октября сообщалось, что в Москве педофила осудили на 18 лет за сексуальное насилие и развращение 20 детей.