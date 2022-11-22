Украина возмутилась шарфом премьера Венгрии

МИД Украины заявил, что вызовет посла Венгрии из-за шарфа Орбана с «Великой Венгрией»

Венгерского посла на Украине вызовут в министерство иностранных дел (МИД) страны из-за шарфа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором тот появился на футбольном матче против национальной команды Греции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко.

На шарфе Орбана была изображена так называемая Великая Венгрия с границами до 1920 года, в состав которой входят территории, сейчас принадлежащие Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украине.

«Пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, ему будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана», — написал Николенко в социальных сетях.

В мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия планировала захватить часть территории страны в начале российской спецоперации. Украинский чиновник подчеркнул, что после урегулирования кризиса в стране Венгрию могут ожидать последствия.

