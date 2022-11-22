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08:33, 22 ноября 2022Россия

В Думе предложили признать ветеранами участвующих в защите Донбасса с 2014 года

Миронов предложил признать ветеранами военных, участвующих в защите Донбасса с 2014 года
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

РИА Новости/Алексей Майшев

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов считает необходимым признать ветеранами и инвалидами боевых действий добровольцев и военных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), участвующих в защите Донбасса с 2014 года. Это предложение он направил президенту страны Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Пока же статус ветерана и инвалида боевых действий действует для военнослужащих и правоохранителей, участвующих в спецоперации на Украине.

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«Прошу вас рассмотреть возможность дать указание изучить предложение о признании ветеранами и инвалидами боевых действий военнослужащих Народной милиции Донецкой народной республики, Народной милиции Луганской народной республики и добровольческих формирований, участвующих с 2014 года в защите территории и народа Донбасса, в целях его реализации», — отметил Миронов в своем обращении.

21 ноября Путин подписал указ, наделяющий статусом ветеранов участвующих в специальной военной операции добровольцев.

Статус ветерана распространяется на россиян, которые по собственному желанию поступили на службу в добровольческие военные формирования, созданные по решению властей и содействующие выполнению задач Вооруженных сил России в ходе спецоперации.

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Анна Щербакова
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