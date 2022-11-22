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17:59, 22 ноября 2022Россия

В Екатеринбурге нашли живым пропавшего полтора месяца назад школьника

Пресс-служба «ЛизаАлерт»: пропавший полтора месяца назад школьник найден живым

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пресс-служба добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области в разговоре с «Лентой.ру» сообщила, что пропавший полтора месяца назад в Екатеринбурге школьник найден живым и сейчас находится дома.

Стало известно, что в Екатеринбурге найден живым 17-летний школьник Глеб Кычаков, пропавший полтора месяца назад. Подросток ушел из дома 5 октября. Об этом сообщает «Уральский меридиан».

«С подростком все в порядке. Он дома. Его нашли сотрудники полиции. Огромное спасибо сотрудникам ОП 14 за профессионализм и неравнодушие!» — заявили в пресс-службе.

Представители «ЛизаАлерт» сообщили, что подросток самостоятельный, может зарабатывать себе на жизнь. Ранее он уже уходил из дома, но обычно выходил на связь.

«В этот раз он не давал о себе знать. Дома его ждали дядя и бабушка. Бабушка — пожилой человек и очень за него волновалась», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Краснокаменске пропавшего три дня назад десятилетнего мальчика нашли живым. Выяснилось, что школьник ночевал у друзей, а днем бродил по улицам. Его осмотрели врачи, жизни ребенка ничто не угрожает.

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Алена Шевченко
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