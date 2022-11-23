В США обвинили Иран в использовании западных запчастей для беспилотников

NYT сообщила, что Иран вопреки санкциям использует в своих дронах запчасти из США и ЕС

Тегеран использует компоненты из США и Евросоюза (ЕС) в своих ударных беспилотниках вопреки действующим западным санкциям, сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на данные исследовательской организации Conflict Armament Research.

По информации издания, иранские дроны, якобы используемые Россией, собраны из частей, которые эксклюзивно производятся западными компаниями со штаб-квартирами в Соединенных Штатах, Европе и Азии. Издание изучило три модели беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В них якобы выявили более 500 компонентов от 70 производителей из 13 государств по всему миру, но 82 процентов из них были сделаны в США.

Газета добавила, что в одном из дронов, якобы найденных на Украине, нашли технологии, произведенные в мае, однако большинство запчастей изготовлены в 2020-2021 годах.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани категорически отверг обвинения со стороны западных стран в передаче России дронов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве ничего неизвестно о соглашении России и Ирана о производстве беспилотников.