Аэропорт Кишинева вернули государству против воли компании-оператора

Аэропорт Кишинева национализировали по решению суда, фирма-оператор сочла это незаконным

Договор о концессии между властями Молдавии и компанией «Авиа Инвест» об эксплуатации аэропорта Кишинева был расторгнут, объект вернулся в собственность государства. Такое решение приняла Апелляционная палата Кишинева, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра юстиции Молдавии Сергея Литвиненко.

«Кишиневский международный аэропорт возвращается в собственность государства. Решение приняла Апелляционная палата Кишинева, оно окончательное и обжалованию не подлежит», — сообщил молдавский чиновник.

«Авиа Инвест» с таким развитием событий не согласна и намеревается обжаловать решение суда в Высшей судебной палате. Однако у компании есть план и на случай неудачи апелляции. «Расторжение контракта влечет за собой обязательный возврат инвестиций, которые в текущий момент составляют более 90 миллионов долларов», — сообщается на официальном сайте «Авиа Инвест».

Накануне премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия засекретила информацию о работе и состоянии электросетей по рекомендации Киева. По словам Гаврилицы, таким образом поступают сейчас во всей Европе.