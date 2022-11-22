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20:54, 22 ноября 2022Бывший СССР

Молдавия засекретила информацию об электросетях по рекомендации Киева

Премьер Гаврилица: Молдавия засекретила данные о работе электросетей по рекомендации Киева

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Молдавия засекретила информацию о работе и состоянии электросетей по рекомендации Киева. Об этом заявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица, передает РИА Новости.

«После этих атак сайты энергораспределительных компаний не будут публиковать полную информацию (о перетоках и состоянии — прим. «Ленты.ру»). (…) Украинская сторона рекомендовала нам не публиковать такую информацию по соображению безопасности», — сказала она, когда отвечала на вопрос об исчезновении указанных данных с официального сайта Moldelectrica.

По словам Гаврилицы, таким образом поступают сейчас во всей Европе. Премьер уточнила, что Молдавия также проводила беседы с рядом европейский коллег.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков предрек Кишиневу отключение газоснабжения со стороны российской компании «Газпром», которая зафиксировала оседание газа на Украине для поставок молдавской стороне.

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Кристина Есикова
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