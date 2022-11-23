Туристка сделала татуировку на Бали и оказалась в инвалидном кресле

Daily Mail: туристка из Австралии сделала тату на Бали и получила сильное заражение

Туристка из Австралии сделала татуировку на ноге после того, как получила травму в отпуске на Бали, и оказалась в инвалидном кресле. Подробности инцидента публикует Daily Mail.

28-летняя блогерша Келси Фостер (Kelsey Foster) поскользнулась на плитке и повредила лодыжку во время прогулки по торговой улице Легион в районе Кута. Предположив, что это растяжение связок, путешественница отправилась в тату салон и сделала большую татуировку на всю ногу.

В результате у туристки начались «невыносимые» боли, и чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь, она вернулась домой в Австралию, воспользовавшись страховкой. Врачи обследовали Фостер и сообщили, что у блогерши перелом внешней стороны стопы, а из-за татуировки началось сильное заражение. Теперь девушка не сможет ходить несколько месяцев и вынуждена передвигаться на коляске.

Я никогда не чувствовала такой боли. Хуже всего то, что мне запретили принимать обезболивающие, поскольку они замаскируют прогресс в выздоровлении. К тому же, у меня может быть тромбоз», — поделилась австралийка.

Ранее в ноябре СМИ уже писали про Келси Фостер, когда она посетила приют с сиротами на Бали в откровенном наряде. Девушка приехала к нуждающимся детям в коротком топе и мини-юбке, и подписчики раскритиковали ее внешний вид. Однако туристка оправдала себя, сообщив, что не успела переодеться после пляжа.