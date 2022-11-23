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14:56, 23 ноября 2022Бывший СССР

Белорусские сенаторы одобрили законопроект об амнистии

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект об амнистии

Фото: Shutterstock

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект об амнистии в связи с Днем народного единства. Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что законопроектом, принятым сенаторами на заседании, определяется порядок исполнения амнистии, в том числе перечень органов, на которые возлагается ее исполнение. Решение в отношении каждого отдельного лица будет приниматься индивидуально.

Амнистии не будут подлежать люди, совершившие «тяжкие и особо тяжкие преступления, некоторые преступления, относящиеся к категории менее тяжких». Также законом определяется перечень лиц, на которых может распространяться решение об амнистии, в их числе беременные и несовершеннолетние.

Документ вступит в силу после подписания главой государства.

Ранее заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич сообщил, что под законопроект об амнистии в Белоруссии попадут 8,5 тысячи осужденных.

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Алевтина Запольская
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