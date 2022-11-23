Российский врач изнасиловал 29-летнюю коллегу-эпидемиолога

В Петербурге задержали врача за изнасилование 29-летней коллеги-эпидемиолога в квартире

В Санкт-Петербурге задержали местного жителя за изнасилование 29-летней женщины. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает «Газета.Ru».

По данным издания, в ночь на 22 ноября эпидемиолог пришла в гости к знакомым. В квартире к ней начал приставать коллега-врач, но потерпевшая отказала ему. Тогда россиянин напал на жертву и надругался над ней.

Доктор написала заявление в полицию. Известно, что фигуранта задержали на месте происшествия. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Абакане мужчина изнасиловал возвращавшуюся из кафе после встречи с подругами женщину.