В Петербурге БТР врезался в автобус и попал на видео

В Санкт-Петербурге БТР врезался в пассажирский автобус и попал на видео

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием бронетехники. Произошедшее попало на видео. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает «Фонтанка».

Инцидент случился на пересечении улицы Песочной и Выборгского шоссе. Судя по опубликованным кадрам очевидцев, пассажирский автобус поворачивал на перекрестке, когда в его заднюю часть въехал бронетранспортер (БТР).

В результате столкновения у автобуса повреждена кузовная деталь, в которую вмонтирован фонарь и стоп-сигнал. У военной машины повреждений нет.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

В феврале похожий инцидент произошел на трассе «Таврида» в Крыму. Бронетехника протаранила легковой автомобиль Lada.