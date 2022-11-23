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16:32, 23 ноября 2022Культура

Россиянам расскажут о неизвестной истории театра

Вышел документальный фильм о Камерном театре

На онлайн-платформе Premier вышел снятый продюсерской компанией Дмитрия Кима при поддержке Института развития интернета двухсерийный документальный фильм «Камерный миф», посвященный истории Камерного театра и судьбе его создателя Александра Таирова. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Картина, представленная московским драматическим театром им. А.С. Пушкина, рассказывается о периодах становления Таирова как одного из самых важных для истории отечественного театра режиссеров. В фильме также продемонстрированы его творческие методы, а также рассказывается как о разных этапах истории Камерного театра, так и о его закрытии властью в 1949 году как «театра, чуждого народу».

Режиссером «Камерного мифа» выступила Ангелина Никонова, ранее работавшая над картиной «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Основу проекта составили интервью с историками и искусствоведами, а также фото- и видеоархивы.

«Для нас важно сохранить память о наших предшественниках — Камерном театре, о его выдающихся спектаклях и уникальных талантливых людях, которые его создали. Благодаря этому фильму у широкой зрительской аудитории будет возможность узнать о почти забытых страницах театральной истории, которыми мы можем и должны гордиться», — рассказал худрук Пушкинского театра Евгений Писарев.

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Анастасия Астахова
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