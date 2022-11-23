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12:12, 23 ноября 2022Среда обитания

Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры для аренды в Москве

«Инком-Недвижимость»: самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 23 тыс. руб. в месяц

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В ноябре 2022 года самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 23 тысячи рублей в месяц. Стоимость наиболее доступного жилья для аренды в столице раскрыли аналитики «Инком-Недвижимости» в своем исследовании, пишет «Российская газета».

С такой суммой получится заселиться в однокомнатную квартиру в пятиэтажном доме в 13 минутах пешком от станции метро «Стахановская». Жилье площадью 35 квадратных метров оснащено мебелью и необходимой бытовой техникой. При этом в качестве депозита хозяева попросили 10 тысяч рублей, хотя обычно залог равен месячной плате за аренду.

Вторая по доступности съемная квартира в Москве стоит 25 тысяч рублей в месяц, а третья — 27 тысяч рублей в месяц. В обоих случаях речь идет об «однушках».

Ранее аналитики риелторского агентства «Миэль» назвали округа Москвы, где сильнее всего подешевела аренда жилья. Лидером рейтинга стал Центральный АО — там средняя ставка найма однокомнатных квартир снизилась на 10 процентов, до 58,3 тысячи рублей в месяц. Второе место занимает Северный АО — там арендное жилье подешевело на 6 процентов, до 41,2 тысячи рублей в месяц. На третьей строчке оказался Юго-Восточный АО со снижением стоимости на 5 процентов, до 36,8 тысячи рублей в месяц.

Нина Ташевская
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