«Афиша» откроет культурную «Черную пятницу»

«Афиша» предложит скидки на концерты, выставки и спектакли в 30 городах России

В последнюю пятницу ноября во всем мире традиционно начинается главная распродажа года – «Черная пятница». Компания «Афиша» предлагает обратить внимание не только на вещи, одежду и гаджеты, но и на культурные мероприятия. С 23 ноября на сайте afisha.ru и в приложении «Афиша» пользователей ждут скидки от 20 до 80 процентов на билеты в театры, на концерты, новогодние представления, выставки, стендап-шоу и множество других знаковых событий в 30 городах страны. Чтобы увидеть все выгодные предложения, достаточно выбрать фильтр «Черная пятница» в поиске.

Среди мероприятий со скидками – концерты от инди-артиста «Тима ищет свет» до рок-ветеранов «СерьГа», от звезды шоу «Голос» Миши Житова до классической музыки Моцарта в Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе. Все события, участвующие в «Черной пятнице», отмечены соответствующим значком. Специальными предложениями можно воспользоваться до 27 ноября.