Девушка использовала какао вместо сухого шампуня и поделилась опытом

TikTok-блогерша Риа использовала какао вместо сухого шампуня и отметила его эффективность

Блогерша Риа (фамилия неизвестна) с никнеймом @__ria9__ использовала какао вместо сухого шампуня и поделилась опытом. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка показала, как повторяет увиденный ею в сети лайфхак. Она взяла растворимый какао-напиток и нанесла его на корни волос кистью для макияжа. По завершении процедуры юзерша расправила пряди пальцами и оценила эффективность примененного средства. «Вау! У меня не было кукурузного крахмала, но с функцией сухого шампуня справился какао-порошок», — отметила она.

В свою очередь зрители поделились своим мнением о продемонстрированном способе в комментариях. «А если пойдет дождь?», «В дождливую погоду получится шоколадное молоко», «Представь, если вспотеет голова», «У тебя будет чесаться кожа из-за сахара в данном напитке», «Лучше в подобном случае наносить тальк», — написали они.

Ранее в ноябре парикмахер Ренато Руссо перечислил бесполезные косметические средства для волос. В первую очередь специалист призвал зрителей отказаться от покупки шампуня с фиолетовым пигментом. Кроме того, он отметил среди бесполезных продуктов краску для волос и сухой шампунь.