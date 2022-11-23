Водитель дома на колесах пытался пересечь кишащую крокодилами реку и застрял

9 News: мужчина застрял на автомобиле в кишащей крокодилами реке в пригороде Брисбена

Спасатели в пригороде австралийского Брисбена Дурек, штат Западная Австралия, спасли из кишащей крокодилами реки водителя дома на колесах, который пытался переехать через брод и застрял. Об этом сообщает 9 News.

Около семи часов вечера 45-летний мужчина пытался пересечь на автомобиле реку Пентекост, где в изобилии водятся крокодилы, и застрял в 100 метрах от берега. Машина оказалась наполовину затоплена, и водитель залез на крышу, чтобы обезопасить себя от рептилий.

В 11 часов вечера водитель грузовика увидел пострадавшего и вызвал спасателей. Первыми на место происшествия прибыли полицейские. Они сочли, что входить в воду опасно, и запросили помощи у волонтеров Государственной спасательной службы.

Спасатели привезли лодку и эвакуировали мужчину из затопленного автомобиля. В три часа ночи его доставили на берег.

Ранее сообщалось, что двое мужчин на Северной территории Австралии два дня провели на пустынном острове посреди кишащей крокодилами реки после того, как их лодка затонула. Мужчинам пришлось плыть против течения среди крокодилов, чтобы добраться до ближайшего острова.

