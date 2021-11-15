Двое мужчин два дня провели на острове посреди кишащей крокодилами реки и выжили

Двое мужчин на Северной территории Австралии два дня провели на пустынном острове посреди кишащей крокодилами реки после того, как их лодка затонула, и выжили. Об этом сообщает 7 News.

Мужчины плыли по реке Дейли и повредили лодку о находившееся в реке препятствие. В результате их судно затонуло. Потерпевшие кораблекрушение австралийцы не успели забрать свои мобильные телефоны и вызвать спасателей, так как лодка ушла под воду в течение нескольких секунд.

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Мужчинам пришлось плыть против течения в кишащей крокодилами воде, чтобы добраться до близлежащего острова. Оставшиеся без еды и питьевой воды австралийцы провели на острове двое суток в ожидании помощи.

В конце концов, шкипер другой проплывавшей в этой местности лодки заметил в воде обломки. Вскоре потерпевшие кораблекрушение были найдены и эвакуированы с острова.

«Мужчинам очень повезло, что они остались живы, учитывая удаленность этой местности, наличие гребнистых крокодилов и экстремальную жару в это время года. Мы особенно благодарны шкиперу за то, что он спас этих мужчин», — сообщил представитель полиции Трой Харрис.

В полиции отметили, что, отправляясь в поездку, мужчины соблюли все необходимые правила предосторожности: они взяли с собой спасательный маячок и зарегистрировали свою поездку. Однако полицейские напомнили о необходимости держать под рукой сумку со спасательным оборудованием, так как в неожиданной ситуации счет идет на секунды.

Обоих мужчин госпитализировали для проведения медицинского обследования, но вскоре выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что двое рыбаков в Торресовом проливе между Австралией и Новой Гвинеей потерпели крушение и провели ночь в кишащей акулами воде, после чего их спас экипаж нефтяного танкера. За ночь они продрейфовали около 10 километров.

