Экс-директору склада в Москве предъявили обвинение из-за гибели людей в пожаре

СКР предъявил обвинение экс-директору цветочного склада из-за гибели семи человек в пожаре

Бывшему гендиректору компании «Ново Флоре» Анне Мачелюк предъявили обвинение по делу о гибели людей при пожаре в здании склада на станции Москва-Ленинградская. Об этом в среду, 23 ноября, «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Анастасия Глущенко.

Ей вменяют совершение преступления по статье 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Ранее СКР предъявил обвинение по этой же статье еще двоим фигурантам дела — специалисту по охране труда и пожарной безопасности Владимиру Коновалову и учредителю и нынешнему гендиректору «Ново Флоре» Антону Мачелюку, арендовавшему помещение.

«Следователями допрошены и признаны в качестве потерпевших восемь человек, проведен допрос более 26 свидетелей произошедшего, изымается вся интересующая следствие документация», — добавила Глущенко.

О пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади Москвы стало известно днем 20 ноября. На тушение возгорания площадью 2,5 тысячи квадратных метров спасателям понадобилось девять часов. По информации федеральных агентств, в результате происшествия погибли семь человек.

Предварительной причиной случившегося в СКР назвали ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил.