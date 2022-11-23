Российскую воспитательницу обвинили в смерти двухлетней девочки в детском саду

В Тюменской области воспитательницу будут судить за смерть ребенка в детском саду

В Тюменской области воспитательницу обвинили в смерти двухлетней девочки на территории детского сада. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как выяснило следствие, во время прогулки младшей группы россиянка недосмотрела за воспитанниками, в результате чего погиб ребенок. В отношении воспитательницы возбудили дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей. Все материалы переданы в суд. Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы.

19 сентября в детском домике-беседке на территории образовательного учреждения в Тобольске нашли тело двухлетней девочки. В ходе осмотра медики не выявили телесных повреждений. Причина смерти ребенка не уточняется.

Ранее в Новосибирске пятилетняя девочка каталась на самокате в детском саду и разбилась. По данным следствия, в момент гибели ребенок находился без присмотра взрослых.