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00:09, 24 ноября 2022Бывший СССР

Украинские разведчики пожаловались Зеленскому

Разведчики 58-й бригады ВСУ пожаловались Зеленскому на самоубийственный приказ командира

Кадр: Telegram-канал «Военкоры русской весны»

Бойцы разведывательной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видеообращение к президенту страны Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Разведчики, дислоцированные в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) указали, что командование отдало им самоубийственный приказ занять позиции, известные российским артиллеристам. После того, как они попали под обстрел, бойцы решили вернуться, но в тот же день им был отдан такой же приказ. при этом командир бригады Дмитрий Брежинский отказался слушать доводы разведчиков.

В сентябре старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский, взятый в плен бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из группировки «Бахмут», заявил, что ВСУ несут значительные потери и не выходят на передовые позиции, включая район Артемовска. Пленный рассказал, что большинство из украинских бойцов в районе Артемовска — это отказники, которые не идут на позиции из-за «очень больших потерь: раненых и убитых». «Много таких, которые отказываются идти на переднюю линию», — отметил офицер.

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Марина Совина
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