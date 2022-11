Диетологи назвали вызывающие потерю волос пищевые привычки

Диетологи Хэмптон и Рифкин: диеты и пищевые добавки могут привести к облысению

Американские диетологи Мелисса Рифкин и Келси Хэмптон назвали вызывающие потерю волос пищевые привычки. Соответствующую информацию публикует Eat This, Not That!

По словам экспертов, привести к облысению могут диеты. Так, чрезмерное сокращение количества употребляемых калорий провоцирует уменьшение энергии, необходимой для роста волосяных фолликулов. В то же время оказать негативное воздействие на состояние прядей способен избыточный прием пищевых добавок. Например, с содержанием слишком большой дозы селена, витамина А и витамина Е, пояснили специалистки.

Кроме того, Хэмптон и Рифкин внесли в список недостаточное употребление белка, который необходим для восстановления и роста волос. Дефицит железа и цинка в организме также могут стать причиной алопеции, отметили диетологи.

Ранее в ноябре российский врач-трихолог Екатерина Пащенко назвала способы борьбы с облысением осенью.