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14:03, 23 ноября 2022Силовые структуры

Российский гид получил срок за смертельную экскурсию для туристок в горах

Российский гид получил три года колонии за смерть туристок во время экскурсии на ледник

Фото: Александр Жданов / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесской республике вынесен приговор жителю аула Сары-Тюз, обвиняемому в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух лиц. Россиянина приговорили к трем годам колонии поселения. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 14 сентября 2021 года подсудимый, не имея прав на предоставление туристических услуг, не рассчитав риски и последствия для жизни, взял на себя роль гида и устроил группе туристов экскурсию к леднику Алибек на высоте 2200 метров. Он предложил туристам встать в непосредственной близости от тоннеля в леднике, чтобы сделать хорошие фотографии. Мероприятие закончилось смертью двух туристок и травмами третьей из-за того, что в момент фотосъемки откололась глыба льда и рухнула на женщин.

«Следователем и судом допрошены свидетели, изучены заключения проведенных судебно-медицинских, комплексных психолого-психиатрических и других экспертиз, изобличающих мужчину в совершении указанного преступления»,— рассказали в СКР.

16 ноября сообщалось о задержании гида, который вел группу из десяти человек на Ключевский вулкан, где при восхождении погибли восемь туристов и один сопровождающий.

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Владимир Седов
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