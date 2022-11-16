На Камчатке задержали гида после гибели восьми туристов

На Камчатке задержан гид после гибели восьми туристов при восхождении на Ключевской вулкан

В следственном управлении СК России по Камчатскому краю сообщили о задержании гида, который вел группу из десяти человек на Ключевский вулкан, где при восхождении погибли 8 туристов и 1 сопровождающий. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

По информации следователей, подозреваемым оказался 30-летний гид, сопровождающий группу по маршруту. Гида отправили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В октябре сообщалось, что директору турфирмы «Экстрим Тайм» продлили арест по уголовному делу о гибели девяти человек при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Мужчина будет находиться в СИЗО до 5 января 2023 года. Предпринимателя обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вину он не признал.

3 сентября 10 туристов из семи российских регионов и двое гидов из Новосибирска начали восхождение на вулкан на территории Усть-Камчатского района. На высоте около 4150 метров пятеро альпинистов сорвались и погибли. В последующие дни стало известно о гибели еще четырех человек.

